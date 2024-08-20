Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika
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Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor

Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele\'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor

Galatasaray'da kiralık geçirdiği geçen sezonda fazla kilolarıyla gündemden düşmeyen Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp Fransız ekibi Nice'e transfer olmuştu. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan 27 yaşındaki orta sahanın fazla kilolarından kurtulmuş fit hali dikkat çekti. Maçtaki performansı da beğeni toplayan Ndombele'nin yeni hali, özellikle Galatasaraylı taraftarlar arasında sosyal medyada gündem oldu.

20.08.2024 23:13
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Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele, bekleneni verememiş ve fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. sarı-kırmızılıların sezon sonunda vedalaştığı deneyimli orta saha oyuncusu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e imza atmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Ndombele'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULMUŞ

Nice ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tanguy Ndombele, Fransız temsilcisiyle Ligue 1'de ilk maçına çıktı. Nice'in Auxerre'e deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta sahaya ilk 11'de çıkan Ndombele'nin fit hali dikkat çekti. 87 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, takımı adına sahanın en iyilerinden biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fazla kilolarıyla Galatasaraylı taraftarların sezon boyunca tepkisini çeken Tanguy Ndombele, fit görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından Fransız futbolcunun son haliyle ilgili binlerce paylaşım ve yorum yapıldı.

İşte Ndombele'nin son hali;

Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor

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Son Dakika Spor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz: yenisi geldi maxsimen 13 24 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Cinconu yedi yedi gitti 18 14 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ne sandınız siz bunu boru mu? Koskocaman Fransız milli takımında 11 e girmiş Taygun Ndombele bu 26 4 Yanıtla
  • Ankara null: soyunma odasina kebab durum meyve gelirse kilo alir tabi kaldirin onlarii 14 2 Yanıtla
  • Ali Güven: adam Galatasaray da parasını alıp kebab yeyip yattı Avrupa yok öyle 7 1 Yanıtla

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