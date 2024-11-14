Federasyon başkanı dolandırıcı çıktı - Son Dakika
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Federasyon başkanı dolandırıcı çıktı

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Güney Afrika Futbol Federasyonu Başkanı Danny Jordaan, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve kefaletle serbest bırakıldı. 2013'ten bu yana SAFA başkanlığı görevini yürüten Jordaan'ın, SAFA Mali Sorumlusu ve bir iş insanı ile birlikte 1,3 milyon Güney Afrika randı (71 bin dolar) dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

14.11.2024 10:52  Güncelleme: 11:03
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Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) Başkanı Danny Jordaan'ın, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yerel medyadaki haberlere göre, 2013 yılından bu yana SAFA başkanlığı görevini yürüten Jordaan, SAFA Mali Sorumlusu Gronnie Hluyo ve Güney Afrikalı iş insanı Trevor Neethling ile 1,3 milyon Güney Afrika randı (71 bin dolar) dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

1100 DOLAR ÖDEYİP SERBEST BIRAKILDI

Johannesburg Özel Ticaret Suçları Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Jordaan, Hluyo ve Neethling haklarındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanıkların 20 bin rand (1100 dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, Jordaan'ın 2014-2018 yıllarında SAFA'nın kaynaklarıyla kendisi için özel koruma tutmak ve Federasyon yönetiminin onayı olmaksızın bir halkla ilişkiler firmasıyla anlaşmak suretiyle 1,3 milyon rand dolandırıcılık yapmakla suçlandığı belirtildi.

Federasyon başkanı dolandırıcı çıktı

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Son Dakika Spor Federasyon başkanı dolandırıcı çıktı - Son Dakika

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