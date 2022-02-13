Üye Girişi
Felipe Sanchez Mateos: "Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır" - Son Dakika

Felipe Sanchez Mateos: "Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır"

13.02.2022 21:48
Felipe Sanchez Mateos: "Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır"

- Felipe Sanchez Mateos: "Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Kasımpaşa karşısında 2-2'lik beraberlik sonrasında her oyuncularının kendileri için önemli ve maça hazır olduklarını ifade etti.

- Felipe Sanchez Mateos: "Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır"

İSTANBUL - Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Kasımpaşa karşısında 2-2'lik beraberlik sonrasında her oyuncularının kendileri için önemli ve maça hazır olduklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın mücadeleci bir şekilde geçtiğini ifade ederek, "Elbette çok gidip gelen bir mücadeleye sahne oldu maç. Saha içerisinde her iki takım da zorladı galibiyet adına. Maç belli bölümlerde koptu, belli bölümlerde kompakt oynandı. Biz geriden pasla çıkarken sürekli sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Kasımpaşa her seferinde farklı bir baskı şekliyle geldi. Tek forvetle basarken, rakibin baskı yapmasını beklerken topu beklettik. Adam adama bastılar bazen ve kalecimiz üzerinden oyun kurmaya çalıştık. Maçın sonuna doğru oyun koptu. Candeias ile yakaladığımız pozisyonu gole çevirsek galibiyetle ayrılıyorduk. Aynı şekilde karşı tarafta golü bulup galibiyetle ayrılabilirdi" dedi.

"Her oyuncumuz bizler için önemli"

Takımda süre alan genç oyuncular ile ilgili konuşan Mateos, "Onlar için çok mutluyuz ilk dakikalarını aldılar. Oynadıkları ilk maçlarıydı. Çok iyi oynadılar. Böyle zorlu bir maçta çok iyi performans verdiler. Daha sonra zemin ağırlaştı ve bazı değişiklikler yaptık. Bizim takımımızın en önemli gücü her bir oyuncumuzun bizler için önemli ve maça hazır olmaları" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Felipe Sanchez Mateos: 'Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:42 Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlatıldı!
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
20:59 Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi
20:52 18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı
20:46 Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 276 kişi vefat etti, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi
20:45 Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı
20:41 Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı
19:52 Savaş sesleri yükseliyor! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
19:42 Son Dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına EPDK'dan cevap: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 21:58:53. #1.13#
SON DAKİKA: Felipe Sanchez Mateos: "Her oyuncumuz bizler için önemli ve maça hazır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement