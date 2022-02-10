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Felipe Sanchez: "Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık" - Son Dakika

Felipe Sanchez: "Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık"

10.02.2022 22:11
Felipe Sanchez: "Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar" dedi.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, açıklamalarda bulundu.

Takımın sahada çok iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Sanchez, "Bugün sahada arkadaşlarımız çok iyi mücadele gösterdiler. Gerek ekranları başında izleyenlerin, gerekse stadyuma kadar gelenlerin güzel bir mücadele izlediğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar. Bu da Alanyaspor ruhunu çoğalttı" diye konuştu. - ANTALYA

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Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Felipe Sanchez: 'Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık' - Son Dakika Spor


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