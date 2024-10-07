Fener\'in elden kaçırdığı topçuya bakın! Spikerin coşkusu attığı golü bölgede bıraktı

3. Lig 1 Grup'ta oynanan Kahramanmaraş-Kütahyaspor maçında Fenerbahçe altyapısından yetişen Adar Aygür jeneriklik bir gole imza atarak adından söz ettirdi.
Kahramanmaraş Spor'un Kütahyaspor'u 1-0 yendiği maçta 20 yaşındaki Adar Aygür'ün attığı gol şimdiden sezonun en çok konuşulan gollerinden biri olacak.
Fenerbahçe altyapısında yetişen oyuncu Ümraniyespor ve Kınık Belediye altyapılarında forma giydikten sonra Gençlerbirliği'ne imza attı. Ancak başkent ekibinin transfer yasağı olduğu için altyapı takımı olan Hacettepe 1945'e kiralandı. Bir maçta Gençlerbirliği forması giyen Adar, daha sonra Kahramanmaraşspor'a transfer oldu.
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