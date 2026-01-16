Fener taraftarını heyecanlandıran kare - Son Dakika
Fener taraftarını heyecanlandıran kare

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
16.01.2026 09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fenerbahçe, N'Golo Kanté transferinde final aşamasına geldi. Kanté ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı belirtilirken, transferi bitirmek için Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek Arap yarımadasına gitti. Torunoğulları, ''Birkaç görüşme yapmaya gidiyoruz'' dedi.

Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kanté transferinde sona yaklaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcunun transferini resmiyete dökmek için harekete geçtiği, transfer komitesinin Arap yarımadasına gittiği öğrenildi.

KANTÉ İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha ile yaptığı görüşmelerde sözleşme şartları ve maaş konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 34 yaşındaki oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata ulaştığı aktarıldı.

TRANSFERİ BİTİRMEYE GİTTİLER

Oyuncu tarafıyla anlaşmanın sağlanmasının ardından transferi resmen sonuçlandırmak için son adım atıldı. Fenerbahçeli kurmaylar Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek'in 15 Ocak Perşembe akşam saatlerinde Arap yarımadasına hareket etti.

Fener taraftarını heyecanlandıran kare

TORUNOĞULLARI: BİRKAÇ GÖRÜŞME YAPMAYA GİDİYORUZ

Havalimanında açıklama yapan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Transferle ilgili birkaç görüşme yapmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Suudi kulübüyle yapılacak son görüşmelerin ardından Kanté ile birlikte en kısa sürede İstanbul'a dönülmesinin planlandığı belirtildi.

"KANTÉ GELİYOR" MESAJI DAHA ÖNCE VERİLMİŞTİ

Torunoğulları, daha önce Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından yöneltilen "Kanté geliyor mu?" sorusuna kısa ve net yanıt vermiş, "Geliyor" demişti.

Son Dakika Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Hayırlı Olsun. Kante futbolculuğu dışındaki insani tutum ve duruşuyla saygıyı fazlasıyla hak eden biri. Fenerbahçe’mize hayırlı olsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fener taraftarını heyecanlandıran kare - Son Dakika
