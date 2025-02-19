Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'de beklenen sermaye artırımı gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanı 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkardı.

19.02.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek Galatasaray derbisinin yanında bir diğer gündem maddesi ise sermaye artımıydı. Sarı-lacivertliler, beklenen artırımı yaptı.

1 MİLYAR TL ARTIRILDI

Fenerbahçe, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, bu önemli gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu da bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe, 1 milyarlık sermaye artırımı yaptı

FETHİ PEKİN SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, geçtiğimiz sarı-lacivertli kulübün borçları ve yeni sponsorluk anlaşmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve sermaya artırımı gerçekleşeceğini belirtmişti. Flash Haber'e konuşan Fethi Pekin'in açıklamaları şu şekildeydi;

"Yeniden yapılandırma sözleşmesini imzaladığımız tarihte, o günkü euro kuru üzerinden ana para borcumuz yaklaşık 320 milyon eyroydu. O dönemde Euro kuru 10 lira seviyelerindeydi ve borcumuzu Türk Lirası'na çevirmiştik. Bu doğrultuda, ana para borcumuz yaklaşık 3 milyar TL olarak belirlenmişti. Geldiğimiz noktada, son gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımıyla birlikte ana para borcumuz 80 milyon TL seviyesine düşmüştür. Böylece borcumuzda 200 milyon euronun üzerinde bir azalma sağlanmıştır. Önümüzdeki süreçte sermaye tavanımızı 1.251 milyar TL'ye çıkaracağız. Sonrasında ise bir sermaye artışı daha yaparak 250 milyon TL'den 1.250 milyar TL'ye ulaşacağız. Bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte borcumuz 80 milyon TL'den 40 milyon TL seviyelerine inecek ve birkaç ay içinde bu süreci tamamlamış olacağız. Bunun ardından bir adımımız daha olacak, ancak halka açık bir şirket olduğumuz için şu an bu konuda detay vermemiz doğru olmaz. Ancak bu adımı da tamamlandığında borcun sıfıra yakın bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Danışmanlarımızın yaptığı değerlendirmelere göre, yıllık 12-14 milyon euro değerinde bir seviyeye ulaşabileceğimizi öngörüyorlar. Ülker ile olduğu gibi 10 yıllık yapmak zorunda değiliz. 12 milyon euro olsa bile 10 ile çarpsak 120 milyon euro (Yaklaşık 4.6 milyar Türk Lirası) eder. Ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Forma sponsoru adidas ile sözleşme imzalayacağız. Onun da rakamı yüksek ve tatmin edici bir rakam. Oradan da büyük bir gelir elde edeceğiz."

Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erkut Köse:
    transferleri kap’a bildirme ama sermaye arttırımı oldumu şak hemen kap’a bildir 54 9 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Kesin kredi çekecekler.borclandirmaya devammmmm. 36 9 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Kara paradır o kesin 29 10 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    neye göre kime göre bu artırım kupa yok başarı yok habire para artırımı sormazlar mı adama:) 25 6 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Bardır bunda da bir düzenbazlık 20 6 Yanıtla
  • Can dostum:
    Birşey Olmaz Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampuan 18 8 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu:
    Mart ayı vergi ayı SSK için af istersiniz sonra sayın cumurbaşkanı iptal eder amma belediyelere gider ordan tahsil eder 19 5 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Galatasaray yapınca söylemedik laf bırakmadılar ama kendileri yapınca bişey yok 14 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    batirdi kulubu ISTIFA 8 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:40:17. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.