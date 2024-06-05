Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho\'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek

Ayhan Sevilir:

yaşlanmış teknik direktörler ve futbolcular için huzurevi olduk

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Öner Çelik: yok ya Mourinho iyidir. lige renk katar. bunu bi Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bı icardi geldi reklam oldu. Bi Mourinho da lig reklamı için iyidir. adam yaşlı değil ayrıca başarılı bir teknik direktör. inşallah takımlarımız Avrupa'da başarılı olur. 42 3

Emin Erol: ne ilgisi var 61 yasinda hoca dunya çapında kiskanmayin lütfen 15 5

Ayhan Sevilir: zaman herşeye en iyi çare sezon sonu göreceğiz. umarım verilen paralar çöp olmaz. 9 2

Veysel Taşcı: Kafaya bak yaşla ne alakası var?Çıkıp sahaya koşacak mı adam ? Ancelotti Mourinho dan 5 yaş büyük 5 gün önce şampiyonlar ligi aldı. 9 0