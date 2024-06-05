Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek

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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödenecek.

05.06.2024 14:47
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

YILLIK 10.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. "Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

KAP geldi! Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Jose Mourinho'nun maliyeti için, "Sayın Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 15 milyon euro teklif etti. Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 milyon euro karşılığında anlaştık. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu" demişti.

Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho\'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ayhan Sevilir: yaşlanmış teknik direktörler ve futbolcular için huzurevi olduk 24 13 Yanıtla
    Öner Çelik: yok ya Mourinho iyidir. lige renk katar. bunu bi Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bı icardi geldi reklam oldu. Bi Mourinho da lig reklamı için iyidir. adam yaşlı değil ayrıca başarılı bir teknik direktör. inşallah takımlarımız Avrupa'da başarılı olur. 42 3 Emin Erol: ne ilgisi var 61 yasinda hoca dunya çapında kiskanmayin lütfen 15 5 Ayhan Sevilir: zaman herşeye en iyi çare sezon sonu göreceğiz. umarım verilen paralar çöp olmaz. 9 2 Veysel Taşcı: Kafaya bak yaşla ne alakası var?Çıkıp sahaya koşacak mı adam ? Ancelotti Mourinho dan 5 yaş büyük 5 gün önce şampiyonlar ligi aldı. 9 0 Tuna güler: İnşallah bunu Morinho için söylememişsindir. 3 2
  • Saddam Baltık: valla arkadaşlar kim ne derse desin adam başka birşey efsane ya Fenerbahçe tarihine damga vuracak bir hoca göreceksiniz 15 6 Yanıtla
  • TURGAY KAYAOĞLU: vay arkadaş paraya bak bizi bu ligde ben varken şampiyon yapmazlar diye çamur atıyor gönüllerin şampiyonu biziz diyor ondan sonra gidip morinyo yu getirip ismailin aldığı paranın 50 katı para veriyor DEMEK Kİ NEYMİŞ SAĞA SOLA ÇAMUR ATMAKLA OLMUYOR takımı şampiyon yapmak için paraları saçıyor hadi bakalım bekleyip göreceğiz 8 7 Yanıtla
  • Sinan Cantosun: Bir dönem Löv içinde Aynısını Fenerbahçe liler Söyledi Ama Şampiyon yapamadan kovuldu gitti,,Demekki Bu işler Etiketle olmuyor,,???? 8 2 Yanıtla
  • Taner Barker: Sene sonu Moriunho nun adı Tazminatör diye değişir bak demedi demeyin... 2 1 Yanıtla
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