Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlanmayacağını bildirdiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin 29 Kasım 2024 tarihinde federasyona yaptığı bildirimde "2024/25 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." ifadeleri kullanıldı.
TFF söz konusu bildirimle ilgili federasyonun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağını duyurdu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, 2024-2025 Sezonunda Türkiye Kupası'na Katılmayacak - Son Dakika
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