Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi

10.04.2022 22:30
Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 4 maç sonra kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 4 maç sonra kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek 4 maçın ardından Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında galibiyet aldı. Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018'de 0-0 ve 2019'da 1-1 berabere kalmış, 2020'de 3-1 ve 2021'de de rakibine 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. - İSTANBUL

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Serdar Dursun'dan 10. gol Serdar Dursun'dan 10. gol Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 4 maç sonra evinde Galatasaray'ı yendi - Son Dakika


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