Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yıldız transferi kadar da genç isimlere yönelik girişimlerini sürdürürken yeni transferini açıkladı.
Fenerbahçe, Essamaye FC forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki genç oyuncu ile sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. Fenerbahçe, Fall ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Fall, genç yaşına rağmen yüksek top tekniği ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri çekiyor. 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, aynı zamanda yine Kanarya'nın el sıkıştığı Amara Diouf'la da U17 Milli Takımı'nda birlikte oynamıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı - Son Dakika
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