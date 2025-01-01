Fenerbahçe Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor

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Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Allain Saint-Maximin ile de yolların ayrılacağı belirtildi. Acun Ilıcalı'nın büyük beklentileri olmasına rağmen, taraftarlar için hayal kırıklığı yaratan Saint-Maximin ara transfer döneminde takımdan gönderilecek.

01.01.2025 16:54
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe Yönetimi, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da öve öve bitiremediği Fransız yıldız için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan isimle yollarını ayıracak.

ACUN ILICALI ÖVE ÖVE BİTİREMİYORDU

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bu doğrultuda yollarını ayıracağı ilk isimlerden birisi de Allain Saint-Maximin olacak. Acun Ilıcalı'nın büyük beklentileri olmasına rağmen taraftarlar için hayal kırıklığı yaratan yıldız isim ara transfer döneminde takımdan yollanacak.

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli'den sezon başında kiralanan Allain Saint-Maximin 22 maçta 3 gol 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe Acun Ilıcalı\'nın gözdesini takımdan gönderiyor

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    Ferhat ve çelikk gereksizi artık herneysen siz aynı kişisiniz bu gerçeği ne kadar hızlı kabuk edersen tedavin o kadar hızlı olur şizofreni tedavi edilebilen bir hastalıktır. 123 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    acun un topcu bilgisi anca oynadigi halisaha maclari kapasitesindedir, zaten oyle topcular aliyor. 81 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen BJK Ye Bak Yavşak son durumu sana benziyor Ferhat Bozuntusu 42 2 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Beşiktaşlılar buralarda ne geziyor ki klas farkı var Lig lideriyle ikincisi atışabilir 37 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraya iteleyin gitsin adamlar artık peşinde zaten 2 34 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Acun futboldan anlasa kendi takımı bu halde olmaz Maksimen iki sene sonra sörvayvır da 35 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat yelbuz gevşektir 1 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanane Gavatsaray İp.nee olu 1 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat yelbuz gevşeği 3 hesapla yorum yapıyor senin ben kalıbını cikiyim 1 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat keser kanka bunlara Güvenilmez yavşak yaa 1 6 Yanıtla
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