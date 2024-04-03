Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko.
Adana Demirspor XI: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli.
26' İrfan Can'dan büyük hata! Djiku'nun geri pasında topu Mert Müldür'e atmak isteyen İrfan Can Eğribayat, topu Balotelli'nin önüne bıraktı. İtalyan golcü, topu boş ağlara göndererek takımı adına eşitliği yakaladı.
25' GOOOOL Mario Balotelli attı, Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
23' Edin Dzeko'nun sağ taç çizgisinden içeri çevirdiği topa Tadic'ten önce savunma dokundu.
22' Fenerbahçe etkili geldi. Sebastian Szymanski'nin son çizgide çevirdiği topa Dzeko gelişine vurdu ama top savunmadan döndü.
21' Bu bölümde tempo biraz düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
20' İsmail Kartal ve Hikmet Karaman, kenarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.
19' Fenerbahçe, bulduğu GOL sonrası baskısını artırdı. Adana Demir çıkmakta zorlanıyor.
18' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Zajc ortayı yaptı. Ön direkte Mert Müldür topu arkaya doğru aşırdı. Arka direkte kendini unutturan Djiku topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
17' GOOOOOOOOOOOOOL Fenerbahçe, Alexander Djiku ile golü buldu.
16' Fenerbahçe, ilk 16 dakikaya iyi pozisyonlar sığdırdı. Adana Demirspor'un henüz pozisyonu yok.
15' Hızlı kullanılan duran topta Fenerbahçe savunması topu tehlike bölgeden uzaklaştırdı.
14' İrfan Can, Yusuf Erdoğan'a orta alanda faul yaptı. Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
13' KAÇTI! Fenerbahçe'de sağ kanattan aldığı topu çok iyi taşıyan İrfan Can Kahveci, yay üzerinden iyi vurdu. Bu şut direk dibinden auta gitti.
12' Yusuf Erdoğan'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
9' Hakem Arda Kardeşler, Yusuf Erdoğan'ı ağır hareket ettiği ve oyunu geç başlattığı gerekçesiyle uyardı.
8' Zajc'ın uzun pasında son çizgiye inen Mert Müldür, topu içeri çevirdi. Adana Demirspor savunması araya girdi.
5' Fenerbahçe baskılı oynuyor.
4' Fenerbahçe maça çok baskılı başladı. Adana Demirspor savunması ilk dakikalarda yarı alanına kapanmış durumda.
3' Fenerbahçe, Szyamanski ile direğe takıldı. Zajc'ın pasıyla karşı karşıya kalan Szymanski'nin şutu üst direkten oyun alanına döndü.
2' Dusan Tadic'in sol kanattan arka direğe çevirdiği top herkesi aştı. Adana Demirspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...
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