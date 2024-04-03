Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

TFF'ye şart koştular! Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa finaline yabancı hakem atanmaz ve müsabaka tarihi ertelenmezse maça U19 takımıyla çıkacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, ayrıca 2 sene de Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurdu.