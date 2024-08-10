Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11\'leri belli oldu

Sezonu taraftarı önünde açacak olan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

10.08.2024 20:47
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Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev yapacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 YAŞINDA KALECİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Adana Demirspor'un kadrosunda bir sürpriz gerçekleşti. Adana temsilcisi, açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıkacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 41. RANDEVUSU

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 41. kez rakip olacak. İki ekip, bugüne kadar ligde 40 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 40 maçta attığı 80 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

KANARYA SEZONA İYİ BAŞLIYOR

Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında başarılı bir görüntü sergiliyor. Kadıköy'de Ülker Stadı'nda cumartesi sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 42 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 6 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk: Fenerbahçe Adana Demirspor maç sonucu nedir? tahmin alalım 3-0 8 5 Yanıtla
  • Taha Uluhan: Hababam güm güm güm 10 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Adanademirsporun kalecisi 16 yaşından gün almış. 3-5 gol yer. 2 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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