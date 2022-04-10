Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci gördüğü sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Mücadelenin 62. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na faul yapan İrfan Can Kahveci, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kart sınırında bulunan yıldız futbolcu, gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe adına derbinin en can sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta yok - Son Dakika