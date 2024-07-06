Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Avusturya'da düzenlenen yeni sezon kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Admira Wacker'in golünü 7. dakikada Reinhard Young atarken, Fenerbahçe'nin golü 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltısından geldi.

06.07.2024 22:03
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Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı.

BERABERE BİTTİ

Admira Wacker'in golü 7. dakikada Reinhard Young ile gelirken, Fenerbahçe bu gole 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle cevap verdi.

KANARYA İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK

Fenerbahçe, Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Sarı-Lacivertliler, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cihan CANKAYA: O golüde yine penaltıdan atmislar ???? 12 4 Yanıtla
  • Ali Arat: koy takimlari mahalle maci 6 4 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: Avusturya 2 inci liginde oynuyor bu takım 5 3 Yanıtla

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