Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı

Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı.
Admira Wacker'in golü 7. dakikada Reinhard Young ile gelirken, Fenerbahçe bu gole 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle cevap verdi.
Fenerbahçe, Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Sarı-Lacivertliler, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.
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