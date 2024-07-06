Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı

Spor

Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı.

BERABERE BİTTİ

Admira Wacker'in golü 7. dakikada Reinhard Young ile gelirken, Fenerbahçe bu gole 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle cevap verdi.

KANARYA İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK

Fenerbahçe, Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Sarı-Lacivertliler, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.