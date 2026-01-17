Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17.01.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Haber Videosu

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu, Alanyaspor maçının kafilesinde yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Archie Brown, Alanya kafilesinde yer almadı. Öte yandan ülkesi ile Afrika Kupası'nda finale yükselenYoussef En-Nesyri de kadroda olmayan bir diğer isim oldu.

EDSON VE SEMEDO KADRODA

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ve Nelson Semedo ise Alanyaspor maçının kadrosuna alındı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor

Fenerbahçe, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hüseyin kılıçparlar hüseyin kılıçparlar:
    nerede solak sağ kanat? 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır
Karne almaya giderken kaza yaptı 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

18:54
Zorlu Maç Öncesi İlk 11’ler Belli Oldu
Zorlu Maç Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu
18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:57:52. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.