Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Alanyaspor; Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Oğuz, Augusto, Richard, Sisto, Eduardo.

CANLI ANLATIM

26' Tadic'in şık pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Ferdi'nin ortası savunmadan döndü.

24' KALECİ! Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Krunic'te kaldı. Krunic'in pasında kale önünde topu alan Cengiz bekletmeden vurdu. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda hata yapmadı.

23' Dusan Tadic'in sağ kanattan ortası herkesi aşarak kalecide kaldı. 22' Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti. 21' Dzeko'nun ceza sahası dışından kaleye şutu savunmadan döndü.

15' Fatih'in pasında savunma arkasına sarkan Loide Augusto için ofsayt bayrağı havada. 14' GOL bir süre incelendikten sonra hakem orta noktayı gösterdi. Oyun başladı.

13' Fenerbahçe'de kaptırılan topta Carlos Eduardo ceza sahası içindeki arkadaşını gördü. Oğuz'un pasında Pione Sisto'nun vuruşunu Livakovic harika kurtardı. Dönen topta Loide Augusto boş kaleye topu ağlara yolladı.

12' GOL Alanyaspor 1-0 öne geçti!

9' Fatih Aksoy'un savunma arkasına uzun topu doğrudan Livakovic'e gitti.

9' Fenerbahçe'de rakibine faul yapan Sebastian Szymanski sarı kart gördü.

6' Fenerbahçe hazırlık pasları yaparak boşluk arıyor.

5' Alanyaspor'da tehlikeli atağı önleyen Leroy Fer, sarı kart gören bir diğer isim oldu.

4' Alanyaspor'da serbest vuruşun kullanılmasını engelleyen Carlos Eduardo sarı kart gördü.

3' Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına büyük desteği bulunuyor.

2' Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda savunma müdahalede bulundu.

1' Maç başladı...