Fenerbahçe, Ali Koç\'un Özel ve Bahçeli\'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

Spor

Türkiye\'nin konuştuğu Sude\'nin hikayesi tam da tahmin edildiği gibi

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etmesinin ardından çeşitli haber kanalları ve sosyal medya hesaplarından ortaya atılan siyasi iddiaları yalanladı.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN SİYASETİN DIŞINDAN KALMIŞTIR"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır." denildi.

SARI-LACİVERTLİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir.

Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir.

Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe'nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir.

Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ÖNCE ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında saldırıya uğradıktan sonra soluğu Ankara'da almıştı. İlk önce CHP Genel Merkezi'ne gelen Koç, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüştü. Koç'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etmişti. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e görüşme sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

SONRASINDA BAHÇELİ'YE GİTTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi'ne gelmişti. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşılamıştı. Öte yandan basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından kameralara ilginç bir görüntü yansımıştı. MHP lideri Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Ali Koç'u "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen aracına kadar uğurlaması ziyarete damga vurmuştu.