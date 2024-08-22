Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

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Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından çıkan siyasi iddiaları yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada ziyaretlerin nezaket ziyaretleri olduğu belirtilerek, "Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır" ifadeleri kullanıldı.

22.08.2024 16:13  Güncelleme: 16:26
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Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etmesinin ardından çeşitli haber kanalları ve sosyal medya hesaplarından ortaya atılan siyasi iddiaları yalanladı.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN SİYASETİN DIŞINDAN KALMIŞTIR"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır." denildi.

Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

SARI-LACİVERTLİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir.

Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir.

Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe'nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir.

Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ÖNCE ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında saldırıya uğradıktan sonra soluğu Ankara'da almıştı. İlk önce CHP Genel Merkezi'ne gelen Koç, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüştü. Koç'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etmişti. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e görüşme sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

SONRASINDA BAHÇELİ'YE GİTTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi'ne gelmişti. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşılamıştı. Öte yandan basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından kameralara ilginç bir görüntü yansımıştı. MHP lideri Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Ali Koç'u "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen aracına kadar uğurlaması ziyarete damga vurmuştu.

Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Pilini ben çıkarttım, 17-25'e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız" dediği ve "hesap sorma saati" olarak nitelendirdiği saat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta görülmüştü. Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi, Bahçeli'den AKP'ye mesaj olarak değerlendirilmişti. İddialara sert tepki gösteren MHP Lideri, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür" demişti.

Fenerbahçe, Ali Koç\'un Özel ve Bahçeli\'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Üzeyir GÜNEŞ: Şampiyon olmak için tüm tuşlara basıyor yine olamayacaksınız ?? 16 16 Yanıtla
    Savaş Özcan: En azindan bakanlara yanak okşatmıyo birileri gibi :) 0 0
  • Serkan Basar: bu gün günlerden ne diye sorun eğer bilirse adımı değiştiririm 5 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: OLAYI SİYASETE BULAŞTIRMA ÇABALARI, AMA BAHCELI NIN KENDUNE VE ULKEYE NE FAYDASI OLMUS 6 7 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Allahtan siyasetin dışındasın her partiye gittin :) her tuşa bastın :)) 3 5 Yanıtla
  • Barış: MOR’inho KA ÇA CAK! 2 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız: dede sal artık şu işleri gençlere 0 1 Yanıtla

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