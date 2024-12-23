Acun Ilıcalı\'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin tartışmalara neden oldu.

YOLLAR AYRILIYOR

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da öve öve bitiremediği Fransız yıldız, son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı ve taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

7 GOLE KATKI VERDİ

Takvim'in haberine göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Fenerbahçe, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor. Fenerbahçe'de bu sezon 22 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı 4 asist yaptı.