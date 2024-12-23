Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe Yönetimi, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da öve öve bitiremediği Fransız yıldız için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Al-Ahli ile görüşerek Maximin'in sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor.

23.12.2024 15:30  Güncelleme: 15:43
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin tartışmalara neden oldu.

YOLLAR AYRILIYOR

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da öve öve bitiremediği Fransız yıldız, son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı ve taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

7 GOLE KATKI VERDİ

Takvim'in haberine göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Fenerbahçe, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor. Fenerbahçe'de bu sezon 22 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı 4 asist yaptı.

Acun Ilıcalı\'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Özgür Özberk:
    yatirip kaldiriyordu macuna gore 15 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Hata üzerine böyle devam edin... Ali afallamış durumda suçlu aramaya devam hiç benim gitmem gerekiyor demiyor. 12 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    bence kalmalı yanlış yapıyorlar tadiç gitsin o gideceğine 8 6 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    tamamdır febem kesin şampuan 7 2 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    adamı simanskinin yerinde ortada oynatın dikine kaleye bak neler oluyor her maç 5 frikik 5 penaltı alır. 4 4 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Adamın çalımlarını izleyerek transfer edersen böyle olur 0 1 Yanıtla
  • Adnan YILDIZ:
    Bence Survivor da çok başarılı olur. Çok hızlı koşuyor. Bencillik yapacağı en iyi yer. 0 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Yalaka medya süper lig devi diye şikebahçeyi poh pohluyor, ortada Cimbom dan başka dev mev yok. 0 0 Yanıtla
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