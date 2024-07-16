Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Allan Saint-Maxim, bu akşam sarı-lacivertlilere imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için 19:15'te İstanbul'a gelecek.

16.07.2024 12:46
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Fenerbahçe uzun süredir transferinde uğraşlarını sürdürdüğü Allan Saint-Maxim için mutlu sona ulaşıyor. Allan Saint-Maxim'in ve ailesi, sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için bugün İstanbul'a gelecek.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Al-Ahli forması giyen Saint-Maximin de evrak işlerini tamamladı. Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Öte yandan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 18 milyon euro olduğu bildirildi. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon Euro karşılığında Arap ekibine transfer olan deneyimli futbolcu; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Serkan Beyhan: SEZONA DAMGA VURUR. ÖYLE BÖYLE BİR FUTBOLCU DEĞİL. HOŞ GELDİN KOÇUM 27 2 Yanıtla
    ferhat eser: arap ligine giden adam para için gider fenerbahçe 3 gün adamın parasını geç yatırsın adam soluğu fifada alır bizden söylemesi 4 9 Serkan Beyhan: O ZAMAN NE YAPALIM TRANSFERİ İPTAL Mİ EDELİM FERHAT KARDEŞİM 4 0 ferhat eser: serkan taliscayı şuanda hiç bir kulüp alamıyor parası yetmiyor neden niye taliscay ben zaten doğuştan Beşiktaşlıyım yarısını verseler gelirim demiyor para için gitti para için dönmüyor dönende sıkıntılı başka liglere iptal etmeyin dikkat edin 0 0 Ali Arslan: Tribünleri ayağa kaldıracak süper yetenek,şimdi santrforda sıra 0 0
  • Emin Erol: harika süper Bi transfer tebrikler fenerbahçe 11 1 Yanıtla
  • Hasan 78: Matrix 7 3 Yanıtla
  • Soğan Cücüğü: JAY JAY OKACHA nın 3 gömlek üstü. MAXWELLLLLLLL. 8 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu adamı hiç izlemedim nasıl bir futbolcudur bilemem ama TV lerdeki kısa görüntüler yorumcuların konusmaları olumlu.insanllah FB ye yararlı olur 1 0 Yanıtla

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