Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı

Spor

Fenerbahçe uzun süredir transferinde uğraşlarını sürdürdüğü Allan Saint-Maxim için mutlu sona ulaşıyor. Allan Saint-Maxim'in ve ailesi, sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için bugün İstanbul'a gelecek.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Al-Ahli forması giyen Saint-Maximin de evrak işlerini tamamladı. Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Öte yandan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 18 milyon euro olduğu bildirildi. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon Euro karşılığında Arap ekibine transfer olan deneyimli futbolcu; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.