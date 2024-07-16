Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı

Spor

Fenerbahçe, transferi için uzun süredir yoğun mesai harcadığı Allan Saint-Maxim'de mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun kiralık transferi için hem kendisi hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

KAP GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Sarı lacivertli takım, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.

İSTANBUL'A GELECEK

Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olan Maximin, geçtiğimiz sezon Arap ekibinin formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.