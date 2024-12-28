Fenerbahçe, Amrabat için gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Amrabat için gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmayı hedefleyen Fiorentina, sezon başında 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye gönderdiği Sofyan Amrabat'a karşılık Polonyalı yıldızı istedi. Sarı-laicvertliler ise Szymanski için 13 milyon euroyu yeterli bulmayarak teklifi reddetti.

28.12.2024 16:23
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Fenerbahçe'nin 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan renklerine bağladığı Sofyan Amrabat'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

SZYMANSKI İÇİN AMRABAT'I KULLANMAK İSTEDİLER

Napoli'nin ardından bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina da Sebastian Szymanski'nin peşine düştü. Anderson Talisca transferi sonrası Polonyalı oyuncunun ocakta satışı gündeme gelebilir. Mor Menekşeler'in bu transfer için Sofyan Amrabat'ı kullanmayı planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE ANINDA REDDETTİ

Fenerbahçe, sezon başında Faslı orta saha oyuncusunu, 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Kanarya, sezon sonunda bu rakamı ödeyerek Amrabat'ın bonservisini alacak. Fanatik'in haberine göre; Fiorentina, Sebastian Szymanski'yi, Sofyan Amrabat'ın bonservisi karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Ancak Sarı Lacivertliler için 13 milyon euroluk rakam yeterli değil.

Fenerbahçe, Amrabat için gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

BEKLENTİ EN AZ 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında ve yaz döneminde 20 milyon euroyu bulan teklifleri geri çevirmişti. Polonyalı yıldızın performansı bu sezon fazlasıyla düştü. Buna rağmen yönetimin beklentisinin 15 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Amrabat için gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Amrabat için gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    maksat burada haber okumak değil Çelikk veya Ferhat Eserin qnnrlerini zukmekk 25 2 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Gereksiz Çelikk öttü yine yada ferhat oe mı diyelim 20 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELIKK VE FEROS PEMBE PONPON KIZ KARDESLERDIR 16 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELIKK ABRAMAT IN HELALIDUR 6 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zaten bu haber sitesi bahane Çelik ile ferhat'ı izliyoruz 7 0 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Bu haber için Ali koç ne fiyat verdi acaba atın yalanı bakalım yersen 4 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senin ne başarın var? vasıfsız 2 2 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    başlık başka haber içeriğinde başka futbolcu ismi yer alıyor Bu haberleri ne şekilde ve nasıl yapıyorsunuz Çok merak ediyorum 2 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    verin gitsin 2 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bazıları begenmesede gitsin desede swanski atlet bir furbolcu.koşan savaşan bir yapısı var.kesinlikle takımda tutulmalı. 0 0 Yanıtla
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