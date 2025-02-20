Fenerbahçe, Anderlecht virajına giriyor ! - Son Dakika
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Fenerbahçe, Anderlecht virajına giriyor !

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'e konuk olacak. İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 102. Avrupa kupası maçını oynayacak. 2000'lerin sonrasında Avrupa'daki en başarılı dönemini geçiren Fenerbahçe, 2023-2024'te Konferans Ligi çeyrek finaline yükselmişti.

20.02.2025 13:49
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Fenerbahçe, bugün UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı İstanbul'da 3-0'lık net bir skorla kazanarak avantajlı bir durum elde etmişti.

Bu maç, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı 102. karşılaşma olacak. Kulüp, 1959 yılından bu yana iç sahada 101 Avrupa kupası maçına çıktı ve bu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 147 kez havalandırırken, kalesinde ise 114 gol gördü.

Fenerbahçe, Anderlecht virajına giriyor !

Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda ilk kez uluslararası bir organizasyona katıldı ve o zamandan bu yana Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini 2000'lerin sonrasında yaşadı. 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselen Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Son olarak 2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı karşılaşmayı penaltılar sonucu kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Bugün Anderlecht ile oynayacağı karşılaşma, Fenerbahçe için tarihindeki 102. Avrupa kupası sınavı olacak. Takım, 3-0'lık avantajını koruyarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Anderlecht virajına giriyor !

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderlecht virajına giriyor ! - Son Dakika

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