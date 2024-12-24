Fenerbahçe, Anderson Talisca\'da mutlu sona ulaştı

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Fenerbahçe yönetimi, yeni 10 numarasında mutlu sona ulaştı. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak ilerlettiği bu süreçte Anderson Talisca konusunda anlaşmaya varıldı.

MAAŞININ YARISINI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Oyuncunun 12 milyon euroluk maaşının yarısını sarı-lacivertliler ödeyecek. Fenerbahçe'nin kasasından 6 milyon euro çıkacak. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak.

3 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe ile Talisca'nın sezon sonunda yola devam etmek için anlaşması üzerine ise Brezilyalı yıldız ile 3 yıllık sözleşme yapılacak. Al Nassr'da bu sezon 19 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.