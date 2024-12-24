Fenerbahçe, Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı

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Fenerbahçe Anderson Talisca konusunda anlaşmaya vardı. Hem futbolcu hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Talisca'nın 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını Fenerbahçe ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olacak.

24.12.2024 08:10
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Fenerbahçe yönetimi, yeni 10 numarasında mutlu sona ulaştı. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak ilerlettiği bu süreçte Anderson Talisca konusunda anlaşmaya varıldı.

MAAŞININ YARISINI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak. Oyuncunun 12 milyon euroluk maaşının yarısını sarı-lacivertliler ödeyecek. Fenerbahçe'nin kasasından 6 milyon euro çıkacak. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak.

3 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe ile Talisca'nın sezon sonunda yola devam etmek için anlaşması üzerine ise Brezilyalı yıldız ile 3 yıllık sözleşme yapılacak. Al Nassr'da bu sezon 19 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca\'da mutlu sona ulaştı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali :
    Haydi hayirli Traslar. 12 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bu saatten sonra neyi değiştirecek şampiyon zaten belli her zaman ki gibi en iyi ikinci fener olduğuna göre boşa harcanan para. İsmail Kartala büyük haksızlık yaptık mourinho falan tırt. 8 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febem o zaman kesin şampuanlar ligi şampuanı olur 5 3 Yanıtla
  • Armağan Gönen:
    çöp 2 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Sekiz puan ve artı averaj dan sonra ,bu transfer taraftarın gazını almak dan öteye gitmez. 2 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    GEÇMİŞ OLSUN YENİ BİR EN NESIRI OLURSA ŞAŞIRMAM 3 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    aferin acur rüya takıma az kaldı..! 1 1 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Kuru sıkı adam brezilyada albüm yapmış dün sahnede şarkı söylüyordu:)) 1 1 Yanıtla
  • Melek Erkan:
    Keşke sezon başında alınsaydı,symanzki skor üretemedi bu sene. 2 0 Yanıtla
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