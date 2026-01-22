Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de dış transferde çalışmalar devam ederken, iç transferde de sıcak bir gelişme yaşandı.

TALISCA İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, uzun süredir yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile prensipte anlaşma sağladı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Haberde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun şu anda kazandığı ücretten çok daha az bir rakamı kabul ettiği, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuyla 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi olan yıldız oyuncu, çıktığı 28 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.