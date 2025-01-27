Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile anlaştığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Talisca, bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

27.01.2025 17:35
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Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. '

SÖZLEŞMESİ 1.5 YILLIK

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

BU AKŞAM 21.00'DE İSTANBUL'DA

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu akşam saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.

UÇAKTAN FOTOĞRAFLAR GELDİ

Talisca, kendisini taşıyan özel jetten bir fotoğraf paylaştı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Ayrıca Fenerbahçe de "Yeni evin seni bekliyor" notuyla Anderson Talisca'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı
Talisca'nın paylaştığı fotoğraf
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı
Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraf

TALİSCA'NIN KARİYERİ

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıkan oyuncu 8 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Cocukluk askimsin:
    22m euor maaş 15.5m Euro bonservis büyük kazik 56 67 Yanıtla
    Volkan null:
    soda var soda 1 0
  • Lutfi Kürkçü:
    bu kadar maaş ve bonservis talisca skiniar ve diğerleri peki finansal fair play ve harcama limiti nasıl olacak o da hull.city e transfer üzerinden ayarlanacak bunu bizim ülkemizde federasyon ve adalet yer ama gün gelir İngiltere madara eder 28 16 Yanıtla
  • Emir Konez:
    paranın gücü filmini izliyoruz tekrardan. FB bu yılda şampiyon olamazsa vay artık haline. GS yönetimi acil transfer yapıp düşüşte olan oyunu toparlayamazsa şampiyonluğu kaybeder Puan farkı yer. psikolojik üstünlük tamamen FB ye geçti arada 5 puan fark olmasına rağmen. 25 9 Yanıtla
    Lutfi Kürkçü:
    arada beş değil altı puan var kardeşim ayrıca ikili averaj da Galatasaray da eğer federasyon ve hakemler etki etmezse Galatasaray buradan şampiyonluk vermez 2 0
  • Ramazan Sözata:
    Acun Medya.. Koç holding... Şampiyon Cimbom... 14 9 Yanıtla
  • MehmetGKGM null:
    çöp, gene hüsranla biter 6 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Talisca bu saatten sonra gelse ne yazar 7 11 Yanıtla
    Çelikk:
    ananiza yazar 0 0
  • Ankaragüçlüyüz:
    ezikdaslılar zakzo sever eski aşkları için dil kıvırma antrenlarına başlamışlardır ahahhahhahahahaa 14 4 Yanıtla
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