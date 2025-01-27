Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
'Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. '
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu akşam saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.
Talisca, kendisini taşıyan özel jetten bir fotoğraf paylaştı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Ayrıca Fenerbahçe de "Yeni evin seni bekliyor" notuyla Anderson Talisca'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaştı.
İşte o paylaşımlar;
Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıkan oyuncu 8 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.
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