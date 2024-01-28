Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu. 22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Mert Müldür, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko.

Ankaragücü; Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Pedrinho, Ali Kaan, Cephas, Morutan, Ali Sowe.

CANLI ANLATIM

26' Ankaragücü uzun topla gelmek istedi ancak Sowe gelen topu kontrol edemedi.

25' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

24' İsmail sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak ortası doğrudan taca çıktı.

23' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

22' Sağ kanatta topla buluşan Cengiz ortasını açtı. Kimseye değmeyen top uzak köşeden ağlara gitti ve Fenerbahçe durumu eşitledi.

21'GOOOOOL Fenerbahçe Cengiz ile durumu eşitledi.

20' Sowe'nin ayağa kalkmasıyla birlikte karşılaşma tekrardan hareketlendi.

19' Ali Sowe kendisini yere bıraktı. Hakem oyunu durdurdu.

18' Sağ kanatta topla Cengiz topla birlikte ceza sahasına girdi fakat vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

17' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla çıkan Ferdi ceza sahasına girdi ve Szymanski'ye ortaladı ancak Szymasnki topu kontrol etti ve savunma topu uzaklaştırdı.

14' Gol Ankaragücü Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçti.

13' Tolga Ciğerci topun başına geçti.

12' Ankaragücü penaltı kazandı. Topla hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

11' Fenerbahçe etkili geldi. Djiku'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Tadic topla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

9' Sol kanattan ceza sahası içine giren Tadic'in ortasında top kaleci Bahadır'da kaldı.

8' Tolga sol kanattan topla çıkmak istedi ancak Mert araya girdi ve topu kazandı.

4' Mert sağ kanattan topla çıkmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' Ön alan baskısıyla topu kazanan Morutan yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

2' Sol kanatta Ferdi'nin pasında topla buluşan Szymanski direkt ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı...