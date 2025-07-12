Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sol bekini resmen açıkladı.

ARCHIE BROWN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent'ten 2002 doğumlu sol bek Archie Brown'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kulübümüz, Archie Brown'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." İfadeleri kullanıldı.

33 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Resmi sözleşmeye imzasını atan Brown, sarı-lacivertli takımda 33 numaralı formayı giyecek.

SEZON PERFORMANSI

Gent formasıyla geride bıraktığımız sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı. Brown'un güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.