Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca'yı istiyoruz - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca'yı istiyoruz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca\'yı istiyoruz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca transferi hakkında çok bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun. Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz" dedi.

29.11.2024 20:33
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, uzun süredir sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili en net açıklamayı yaptı.

"TALISCA'YI İSTİYORUZ"

Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuşan Ilıcalı, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun. Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DEMİŞTİ?

Daha önce Talisca transferi konusunda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." demişti.

TALISCA'NIN AL NASSR RAKAMLARI

Anderson Talisca, Al Nassr formasını 102 maçta giydi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 76 gol atarken 10 da asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Anderson Talisca, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca'yı istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gökhan Sarıkaya:
    Acun senden futbol adamı olmaz hatta paran olmasa kimse senin fikrini sormaz, adam yerine bile koymaz 27 3 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Seçimde bizim alamayacağımız futbolcu yok! Şimdi bedava olursa alırız!! 8 0 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    Acun almış olmasa istiyoruz demez :) 0 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yahu al taliskayi ronaldoyu kimi istersen al. ama bi sus ya 0 0 Yanıtla
  • Ergün Akyüz:
    Bizde sen ve senin başkanının gitmedini istiyoruz ama her istediğimiz olmuyor işte 0 0 Yanıtla
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