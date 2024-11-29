Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca\'yı istiyoruz

Spor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, uzun süredir sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili en net açıklamayı yaptı.

"TALISCA'YI İSTİYORUZ"

Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuşan Ilıcalı, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun. Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DEMİŞTİ?

Daha önce Talisca transferi konusunda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." demişti.

TALISCA'NIN AL NASSR RAKAMLARI

Anderson Talisca, Al Nassr formasını 102 maçta giydi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 76 gol atarken 10 da asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.