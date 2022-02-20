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Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçından notlar

20.02.2022 19:03
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 8 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 8 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Slavia Prag maçının ilk 11'inden sadece Altay Bayındır, Miha Zajc ve Bright Osayi Samuel'i oynattı.

Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-jae'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamayan Kartal, Nazım Sangare, Attila Szalai, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'yı ise kulübeye çekti.

İsmail Kartal, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp'tan oluştu. Orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc'ı oynatan Kartal, kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye şans verdi. Santforda Serdar Dursun'u tercih eden deneyimli çalıştırıcı, Serdar'ın arkasında ise Arda Güler'e formayı verdi.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Nazım Sangare, Attila Szalai, Burak Kapacak ve Melih Bostan ise yedek soyundu.

Çağtay Süper Lig'de ilk kez

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı genç sol bek Çağtay Kurukalıp, ilk Süper Lig maçına çıktı. Çağtay, ilk Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı.

Arda Güler ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden oyuncusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez 11'de görev aldı.

Ligde daha önceden Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna dahil olan Arda, Atakaş Hatayspor karşısında ise maça 11'de başladı.

Benzia eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

Ali Koç ve yönetiminin göreve geldiği 2018-2019 sezonunda kiralık olarak sarı-lacivertli takıma katılan Benzia, daha sonra takımdan ayrılmıştı.

Cezayirli 27 yaşındaki orta saha, 3 sezon sonra rakip olarak yeniden Kadıköy'e ayak bastı.

Taraftardan Arda'ya destek

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce genç oyuncuları Arda'ya destek oldu.

Arda'yı tribünlere çağıran taraftarlar, alkışlarla oyuncularına moral verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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