Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, Athletic Bilbao\'ya Kadıköy\'de 2-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayan Fenerbahçe, 10 kişi tamamladığı maçta İspanyol ekibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 8 puanda kalan sarı-lacivertliler, ilk 8 şansını mucizelere bıraktı. Kanarya, bir sonraki maçta Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek.

11.12.2024 20:19
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Fenerbahçe UEFA UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasıda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup oldu.

BAKAN BAK VE UEFA BAŞKANI CEFERIN TRİBÜNDEYDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin, müsabakayı statta takip etti. Bakan Bak ve Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte protokol tribününde izledi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

SAMET'İN HATASI PAHALIYA PATLADI

Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi. Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

TARAFTARLARDAN SAMET'E VE DESTEK ANONSUNA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'i ıslıklayarak yoğun bir şekilde protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi. Öte yandan bu gelişmelerin ardından stadyum hoparlörlerinden "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa da yuhaladı.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

BILBAO'NUN YILDIZI SAKATLANDI

Konuk takımın 22 yaşındaki yıldız ismi Nico Williams, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Williams, 37. dakikada yerini Alex Berenguer'e bıraktı.

İSPANYOLLAR FARKI 2'YE ÇIKARDI

İlk golün sahibi Inaki Williams, 45 dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sancet, orta alandan topu sürerek sağ kanatta bulunan Williams'a pasını verdi. Yıldız futbolcunun ceza sahasının sağından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

KADIKÖY'DE "ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti. Kadıköy'deki taraftarlar, bir süre "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan Fenerbahçeliler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında soyunma odasına2-0 geride giren takıma da tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

MOURINHO SAMET'İ İKİNCİ YARIYA ÇIKARMADI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinhp, maçın başında yaptığı hatayla sarı-lacivertlileri adeta maça 1-0 geride başlatan ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ilk yarı boyunca ıslıklanan Samet Akaydin'i ikinci 45 dakikada sahaya sürmedi. Samet'in yerine sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, ikinci yarıda forma giydi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

MERT MÜLDÜR ATILDI

Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu. Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, bu pozisyondan 12 dakika sonra yine Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 25 yaşındaki bek, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Lyon maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ

Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca asbaşkan Acun Ilıcalı aleyhine de tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.

ALİ KOÇ, MAÇ BİTMEDEN STATTAN AYRILDI

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, skorun ve gelen tepkilerin ardından, maç bitmeden, 88. dakikada protokol tribününden ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğünden sonra da, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu

İLK 8 MUCİZLERE KALDI

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla İspanyol ekibi oldu. Bu sonuçla puanını 16 yapan Bilbao, maç fazlasıyla zirveye otururken, sarı-lacivertliler ise 8 puanda kalarak ilk 8 şansını zora soktu. Kanarya 7. hafta karşılaşmasında 23 Ocak Perşembe günü Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Athletic Bilbao ise 22 Ocak Çarşamba günü diğer bir temsilcimiz Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Athletic Bilbao, Aziz Yıldırım, Samet Akaydın, Mert Müldür, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Ali Koç, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Sabahattin Akıncı:
    yapı Avrupa yada uğramış 30 2 Yanıtla
  • Burak:
    Kendilerine soruşturmalar açılmasın diye büyük kurumlarda görev alarak kendilerini kurtarmaya geliyorlar. Gitme sana muhtacız bile tiyatro, kendi adamlarına söyletiyorlar. Oysaki her anlamda onlar kulübe muhtaç. Ülkenin en büyük sivil toplum oluşumlarında büyük güce sahip olup dokunulması zor oluyorlar. 28 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Acun yapı diye UEFA ya da Ağlasın hadi 26 1 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Kendisinin dediği gibi seslenmek istiyorum uyuma eyyy Fenerbahçeli :) Para her şey değildir, akıl vizyon liyakat olmadıkça başarı gelemez... Maddi gücü var diye devam etmesi, İsmail hocaya da haksızlık edip Acun'un getirilmesi korkunç kararlar. Burası bi SPOR KULÜBÜ ama futbolla ilgilenen bölümde liyakat yok. Bahane üretip saha dışına çekerek futbolcuların ve taraftarın enerjisini yok ediyorlar. 27 0 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    YÖNETİM İSTİFA. 26 1 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya:
    Bu yenilgi Ali koç a gitme sana muhtacım diye bağıran fenerlilere armağan olsun alın size rüya takım 26 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Şike yapmadan bu kadar bunlar 20 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BU KADAR KÖTÜ FUTBOL OYNAYAN TAKIMI AYAK OYUNLARIYLA ŞAMPİYON YAPMAYA ÇALİŞMAK VİZYONSUZLUK VE CEHALETTEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR 20 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    yapı devam ediyor acur efendi penaltı kökleri olmayınca kuş nakavt;)) 19 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Samet,Mert ve Şimanzki bu takımın oyuncuaları değil.Sanki oyuncu yokmuş gibi bide milli takıma çağırıyorlar.Türk futbolunun hali işte. 15 0 Yanıtla
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