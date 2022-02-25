Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti - Son Dakika

STAT: Eden ArenaHAKEMLER: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)SLAVIA PRAG: Mandous, Bah (Dk. 46 Lingr), Ousou, Kacharaba (Dk. 90+2 Kudela), Dorley, Traore (Dk. 79 Talovierov), Holes, Schranz, Plavsic (Dk. 90+2 Pudil), Olayinka, Sor (Dk. 83 Tecl)FENERBAHÇE: Altay Bayındır
, Osayi-Samuel, Serdar Aziz
, Tisserand (Dk. 81 Kim Min-jae), Szalai, Sosa (Dk. 57 Ozan), Mert Hakan Yandaş
, Valencia
, Pelkas (Dk. 57 Arda Güler
), Ferdi Kadıoğlu
(Dk. 28 Nazım), Serdar Dursun
(Dk. 81 Berisha)GOLLER: Dk. 19 Schranz, Dk. 27 ve Dk. 63 Sor (Slavia Prag
), Dk. 39 Mert Hakan, Dk. 90 Berisha (Fenerbahçe
)SARI KARTLAR: Kacharaba, Tecl (Slavia Prag), Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas (Fenerbahçe) UEFA Avrupa Konferans Ligi
Play-Off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olarak organizasyona veda etti. Slavia Prag turun ilk maçında İstanbul
'da oynanan karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.9'uncu dakikada Slavia Prag etkili geldi. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Schranz, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Sol çaprazda topla buluşan Sor'un vuruşunda kale çizgisine yakın noktada meşin yuvarlak Tisserand'a çarparak oyun alanına geri döndü.19'uncu dakikada Slavia Prag öne geçti. Plasvic'in sağdan ortasında arka direkten seken topla ceza sahası içinde buluşan Traore kafa vuruşu yaptı. Tisserand'a çarpan top Schranz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.27'nci dakikada Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta topla buluşan Traore'nin pasında savunma arkasına sarkan Sor, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 39'uncu dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Osayi-Samuel'in sağdan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.48'inci dakikada Ousou'nun pasında topla buluşan Lingr'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.50'nci dakikada Pelkas'tan seken topla buluşan Sor'un rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Olayinka'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.52'nci dakikada sağdan savunma arkasına sarkan Sor'un ceza sahası içinden sert vuruşunda top yandan dışarı gitti.55'inci dakikada Valencia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mandous'ta kaldı. 63'üncü dakikada Slavia Prag farkı yeniden 2'ye çıkardı. Olayinka'nın pasında topla buluşan Holes, meşin yuvarlağı Sor'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.80'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye kadar inerek topu içeri çevirdi. Meşin yuvarlakla buluşan Arda Güler'in vuruşunda topa savunma engel oldu. 90'ıncı dakika Fenerbahçe farkı yeniden 1'e indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler'in rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mandous'tan oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Berisha'nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.Mücadele Slavia Prag'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
- İstanbul