Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği\'nden çıkılacağını açıkladı
19.08.2025 19:15
Fenerbahçe, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, uzun süredir gündeminde olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecini resmen başlattı.

EMLAK KONUT İLE İŞ BİRLİĞİ

Finansal bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğini hayata geçiren sarı-lacivertli kulüp, Emlak Konut GYO A.Ş. ile "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeli kapsamında yeni bir projeye başladı. İmzalanan protokol çerçevesinde kulübe ve bağlı iştirak şirketlerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'ndaki gayrimenkuller projeye dahil edildi.

"CAMİAMIZ İÇİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Büyük Fenerbahçe Camiası, Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

"YALNIZCA BUGÜNÜ DEĞİL, YARINLARIMIZI DA AYDINLATACAKTIR"

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur. Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi, Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"

Fenerbahçe, Ekonomi, Finans, Spor, Son Dakika

