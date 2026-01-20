Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun aylardır gündemde olan Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki 69 milyon euroluk borcunu tamamen ödeyerek anlaşmadan resmi olarak ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
