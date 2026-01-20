Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı - Son Dakika
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
20.01.2026 17:29  Güncelleme: 17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçların ödendiğini ve Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.'' denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun aylardır gündemde olan Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

69 MİLYON EUROLUK BORÇ KAPATILDI

Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki 69 milyon euroluk borcunu tamamen ödeyerek anlaşmadan resmi olarak ayrıldı.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

