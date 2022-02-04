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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

04.02.2022 20:32
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Çift kale maçla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, bu idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

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Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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