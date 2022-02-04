Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Çift kale maçla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, bu idmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.
Kaynak: AA
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