Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermişti.
Seçime az bir vakit kala Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Daha önce yapılacak olan seçimde aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'dan başkan adaylığı hamlesi geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sadettin Saran, başkan adayı olabilmesi için toplaması gereken 500 imzayı kongre üyelerinden toplamaya başladı. Saran'ın imza sayısı tamamlandıktan sonra başkan adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Öte yandan Sadettin Saran, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Ne sabır ne süre! Söz Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'dan yeni hamle - Son Dakika
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