Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'a Göztepe deplasmanında saldırı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında saldırıya uğradı. Bir şahsın itmesiyle yere düşen Ali Koç, korumalar eşliğinde saha kenarına götürüldü. Saldırı anının fotoğrafları ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe- Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.

ALİ KOÇ'U İTEREK YERE DÜŞÜRDÜLER

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı. Tribünden atılan yabancı maddelerin isabet ettiği Ali Koç'u, beyaz tişörtlü bir kişinin iterek yere düşürdüğü görüldü.

Ali Koç'u iterek yere düşüren saldırgan

Saha kenarındaki güvenlikler ve polisler hızlı bir şekilde Ali Koç'a saldıran şahsa müdahalede bulundu. Ali Koç ise korumalar eşliğinde sahadan çıkarıldı.





İşte Ali Koç'un saldırıya uğradığı anlardan kareler: