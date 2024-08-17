Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tribünden atılan yabancı maddelerin isabet ettiği Ali Koç'u, beyaz tişörtlü bir kişinin iterek yere düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. İşte Ali Koç'a yapılan saldırının kareleri...

17.08.2024 23:34  Güncelleme: 23:50
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında saldırıya uğradı. Bir şahsın itmesiyle yere düşen Ali Koç, korumalar eşliğinde saha kenarına götürüldü. Saldırı anının fotoğrafları ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe- Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı

ALİ KOÇ'U İTEREK YERE DÜŞÜRDÜLER

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı. Tribünden atılan yabancı maddelerin isabet ettiği Ali Koç'u, beyaz tişörtlü bir kişinin iterek yere düşürdüğü görüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Ali Koç'u iterek yere düşüren saldırgan

Saha kenarındaki güvenlikler ve polisler hızlı bir şekilde Ali Koç'a saldıran şahsa müdahalede bulundu. Ali Koç ise korumalar eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı


İşte Ali Koç'un saldırıya uğradığı anlardan kareler:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'a Göztepe deplasmanında saldırı

Fenerbahçe, Ali Koç, 3-sayfa, Spor, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe deplasmanında saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ender Kervancıoğlu: Mutluluk nedir bilmezler.Hep ağlarlar hiç gülmezler. Nedense hiç sevilmezler. Boynu bükükler. Garib yetimler. 86 22 Yanıtla
  • Çelikk: ALİ Koç Başkan Fenerbahçe Şampuan 67 20 Yanıtla
  • Mehmet Menteş: Ali Koç şov yapmaktan Bi önlibero almaya unuttu işte sana Fenerbahçe Ali koçun eseri morinho bile bu fayda etmez bu gidişle Fenegin işi çok zor 58 9 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Fenevbahce bu gece sampiyonluktanda olmuştur. Daha doğrulamaz 52 10 Yanıtla
  • ferhat eser: geçmiş olsun ali koç ne insanlığa nede spora asla yakışmayan görüntüler bunlar inşallah failler yakalanıp gereken cezayı alırlar 15 39 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Bu adam sahada ne geziyor, 47 5 Yanıtla
  • Oooo: Ali koç tek başına kalsa kendiyle bile yumruk yumruğa kavga eder O kadar maharetli 36 6 Yanıtla
  • Hakan Tani: Sen kabadayı gibi sahanın ortasında gezersen soy adın koç bile olsa biri gelir haddini bildirir 33 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Rams Park Stadı atmosferi gelmiş İzmir'e 24 4 Yanıtla
  • Semih Aydın: Sayın başkanım 2sıfır önde senin neişin var sahada yardımcıların var Onları ğönder saten tansiyon yüksek maç artı beyqzlı tişört kim ne işivar orda emniyet gereğini yapmalı 10 4 Yanıtla
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