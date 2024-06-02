Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz - Son Dakika
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Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki teknik adam için övgü dolu sözler kullanan Koç, ''Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır'' ifadelerini kullandı.

02.06.2024 20:24  Güncelleme: 20:43
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Kadıköy'de imza töreni düzenledi. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, törende çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamdan övgüyle bahseden Koç, "Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır" dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"KULÜBÜMÜZ ADINA TARİHİ BİR ADIM"

"Kurulduğumuzdan bu yana, 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizde ve ekranda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir.

MOURİNHO'YA İLK SÖZLER

Teknik direktörümüz Mourinho'ya, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum sayın Mourinho'ya. Mourinho, tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil, kesinlikle ilk 5 en iyi hocalardan bir tanesi. Şu anda huzurlarınızda. Bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin ve hayırlı olsun diyorum.

"DAHA GELMEDEN TANITIMIMIZI YAPTI"

Sadece dün gece, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, verdiği cevaplarla hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizin, daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Dünyada pek çok konuda ama futbol konuştuğumuz için, futbolda önemli profiller bazen saatlerce, günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri, bir cümleyle dünyaya duyururlar. İşte hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir. Burada bulunan herkesin ve milyonlarca Fenerbahçelinin, Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir ve böyle olmalıdır.

"GERÇEK ŞAMPİYON BİZİZ"

Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Sezonu beklemek hepimiz için zor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Fenerbahçe'nin önü açık olsun, yaşa Fenerbahçe"

Ali Koç\'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Adem Uçuk: Gerçek şampuan ?? 69 19 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Yaw he he :) 62 11 Yanıtla
  • Osman Koca: yaw arkadaş sanki messiyi aldılar..futbolu futbolcu oynar teknik direktör elinde olanı olanı oynatır. 47 9 Yanıtla
  • ares se: cok eglenecegiz cooook bu sene . 40 6 Yanıtla
  • Kadir yılmaz: ahh ali koç haala hazmedemedinmi cimbomun şampiyonluğunu. al sana bi gerçek daha biz feneri 20 sene yenemedik doğru taaki sen gelinceye kadar :-) o yüzden büyücü aziz geleceğine sen dewam et koçum ali!!! 36 4 Yanıtla
  • Ankara null: sarhos belliki 29 4 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: gerçek şampiyonmuş zengin zubbesi 24 7 Yanıtla
  • İlker Karakaya: şampiyon mu kupa nerede))))))) 25 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Borç sampiyonu olursunuz 25 4 Yanıtla
  • Okan: cahil desem cahil değil 16 4 Yanıtla
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