Ali Koç'tan kendisinden önce konuşan Erden Timur'a yaylım ateşi: Bu derbi öncesi kendini koruma - Son Dakika
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Ali Koç'tan kendisinden önce konuşan Erden Timur'a yaylım ateşi: Bu derbi öncesi kendini koruma

30.12.2022 17:06
Ali Koç'tan kendisinden önce konuşan Erden Timur'a yaylım ateşi: Bu derbi öncesi kendini koruma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair gerçekleştirdiği basın toplantısında kendisinden yaklaşık 1 saat önce kameralar karşısına geçen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a cevap verdi. Koç yaptığı açıklamada, "Erden Bey "Bu hatalar, yarın yapılacak şeylerin altyapısı için mi oluyor!" dedi. Bu derbi öncesi kendini koruma. "Bizden başka adalet arayan yok" derseniz, samimiyetiniz sorgulanır. Tarihi bir basın toplantısı olabilirdi ama olmadı." dedi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

"İNSANLAR BUNU DA SORAR"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Erden Bey "Bu hatalar, yarın yapılacak şeylerin altyapısı için mi oluyor!" dedi. Bu derbi öncesi kendini koruma. "Bizden başka adalet arayan yok" derseniz, samimiyetiniz sorgulanır. Tarihi bir basın toplantısı olabilirdi ama olmadı. Neden yıllarca konuşulan vahim hatalar hep Galatasaray maçlarında oluyor? Biri de bunu sorar. Ya da bir takımda VAR konuşmaları varken, başka takımda neden yok? İnsanlar bunu da sorar!" dedi.

Ali Koç'un yaptığı açıklamanın devamı şöyle:

"TFF BUNU DÜŞÜNMELİYDİ"

Ligi bitirtmeyiz, savaş, koro halinde..." Bana göre çok şuursuz açıklamalar. Kadrolu basın mensupları.. Bunlar konuşulduktan sonra TFF'nin iki gün sonra Galatasaray'ı ziyareti yanlış! Trabzonspor maçı öncesi geleceklerdi, yanlış anlaşılacağını söyledik. TFF bunu düşünmeliydi. Ama o bir akademi ziyaretiydi. Konu yanlış yere gitti. İnşallah ocak ayının ilk haftasında görüşeceğiz.

"ÜLKEMİZDE İYİLİK KAZANACAKSA, İLK ADAY FENERBAHÇE'DİR"

Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum ama görüştüğümüzde medeni tavırları var. Çok çabaladığını biliyorum. "İyilik kazansın" dedi. Ben her yerde bunu istiyorum. Ülkemizde iyilik kazanacaksa, ilk aday Fenerbahçe'dir. Bunu da yazın bir köşeye.

"BU HATA DEĞİL!"

Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli, adımları atmalıyız. Erden Timur "Kıyamet kopartılıyor" dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Fenerbahçe'ye 'Size ne oluyor?' diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez "Sıkıntı var, MHK'den koku alıyoruz" dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan kendisinden önce konuşan Erden Timur'a yaylım ateşi: Bu derbi öncesi kendini koruma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'tan kendisinden önce konuşan Erden Timur'a yaylım ateşi: Bu derbi öncesi kendini koruma - Son Dakika
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