Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi sert sözlerle eleştiren Koç, ''Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor'' dedi.

03.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:15
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Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda kazan kaynamaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunup, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında ağır ifadeler kullandı.

"ARKANIZDAN SÖVÜYORLAR"

Canlı yayında gündeme damga vuran açıklamalarda bulunan Koç, "Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar - Son Dakika
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