Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak

Fenerbahçe'de daha önce sezon sonunda görevi bırakacağını açıklayan mevcut başkan Ali Koç, yeniden aday olmaya karar verdi. Yönetim kurulunun yüzde 70'ini de değiştirecek olan Koç, kısa süre bu kararını kamuoyuyla paylaşacak.

09.05.2024 21:45
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,un Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Koç, adaylık konusunda kararını verdi.

YÖNETİM KURULUNU DEĞİŞTİRİP ADAY OLACAK

Fenerbahçe'de daha önce "Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak" sözleriyle aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Koç, seçimde aday olmaya karar verdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Koç, yönetim kurulunun %70'ini değiştirecek seçime girmeye hazırlanıyor. Ali Koç'un bu kararını kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

SARAN, KOÇ'U BEKLİYOR

Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran, Ali Koç'un aday olması halinde seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Saran, "Sayın başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Ali Koç, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak - Son Dakika

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