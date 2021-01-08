Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Son Güncelleme: 08.01.2021 16:05

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazartesi günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında pazartesi günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi takımla çalışmalara başlarken; Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci'nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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