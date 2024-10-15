Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a sahasında 76-57 yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a sahasında 76-57 yenildi

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız\'a sahasında 76-57 yenildi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3. hafta mücadelesinde konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 76-57 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, böylece bu sezon Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı.

15.10.2024 23:15
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THY EuroLeague'in 3. haftasında Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Sırp ekibi Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada parkeden 76-57 mağlup ayrıldı.

KONUK TAKIM BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

Konuk ekip bulduğu üst üste sayılarla ilk çeyreğe etkili başlayan taraf oldu. Temsilcimiz, Hayes'in kaydettiği sayılarıyla cevap verse de oyun üstünlüğünü ele alan Kızılyıldız farkı açmayı bildi. Fenerbahçe Beko, kırmızı-beyazlı ekip karşısında ilk çeyreği 26-12 geride kapadı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, 19'a çıkan farkı 7'ye indirdi ancak Kızılyıldız skor üstünlüğünü kaybetmedi. Soyunma odasına 38-31'lik skorla gidildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bu sezon bir ilki yaşadı

KIZILYILDIZ NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde de oyun ve skor üstünlüğünü koruyan Sırbistan ekibi, Hall ve Daum ile sayılar bulmaya devam etti. Ioannis Sfairopoulos'un öğrencileri maçın son çeyreğine 54-42 önde girdi. Etkili oyununu maçın son çeyreğinde de sürdüren Kızılyıldız, Fenerbahçe Beko'yu 76-57 mağlup etti ve EuroLeague'e namağlup devam etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bu sezon bir ilki yaşadı

EUROLEAGUE'DEKİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Turnuvada ilk 2 maçında Olympiakos'u sahasında 82-71, Anadolu Efes'i ise deplasmanda 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu sonuçla THY EuroLeague'de sezonun ilk yenilgisini almış oldu.Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'in 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Sırbistan, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a sahasında 76-57 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    Bunları kim Avrupa ya gönderiyor 0 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşlı rahmi Koç önderliğinde Beşiktaş ve fenerbahçe birleşmeli dünyaya meydan okuma zamanı geldi bu birliktelik sağlanırsa şampiyonlar liginden kupalar yağdırırız bu ülkeye 2 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ruhsuz lar. gecenseneden eser yok. nerede cop var bulup gelmismler 1 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bu kadar da fark yenilmez Beşiktaş gibi 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender sudem ve talat aynı şahıslar 3 hesapta aynı kişinin dikkate almayınız 0 0 Yanıtla
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