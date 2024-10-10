Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague\'deki Türk derbisinde Anadolu Efes\'i 83-78 yendi

THY EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta parkeden 83-78 galip ayrılan taraf sarı-lacivertliler oldu.

10.10.2024 23:05
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Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 83-78'lik galibiyetle ayrıldı.

DEVREYE FENERBAHÇE BEKOÖNDE GİRDİ

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Oyun dengesi ilk çeyreğin son anlarına kadar bozulmazken Fenerbahçe Beko, Colson'ın kaydettiği 3 sayıyla öne geçti. Konuk ekip, Birch ve Zagars ile de sayılar bulmaya devam etti. Oyun üstünlüğünü ele alan sarı-lacivertliler, 27-21'lik skorla ikinci çeyreğe önde giren taraf oldu.

Etkili performansını sürdüren Fenerbahçe Beko farkı çift haneye çıkartmayı bildi. Anadolu Efes, Elijah Bryant ve Rodrigue Beaubois'nın kaydettiği 3 sayılarla rakibine cevap verdi. Soyunma odasına 46-37'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi

ANADOLU EFES'E GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Sarı-lacivertliler, 3. çeyrekte de oyun ve skor üstünlüğünü korumayı bildi. Anadolu Efes, Elijah Bryant ile üst üste sayılar bulsa da Fenerbahçe Beko, Hayes ve Baldwin'in 3 sayılarıyla rakibine cevap verdi. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri son çeyreğe 60-51 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreği karşılıklı sayılara sahne oldu. Anadolu Efes, Nwora ve Oturu'nun sayılarıyla oyuna ortak oldu ve skoru 74-74'e kadar getirdi. Zagars'ın çizgiden kaydettiği tek sayıyla bir kez daha öne geçen Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayısıyla farkı 4'e çıkarttı. Zagars'ın üçlüğüyle rahatlayan konuk ekip, Baldwin'in çizgiden bulduğu sayılarla farkı açtı.

EuroLeague'in 2. haftasına sahne olan derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler sıradaki maçında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Anadolu Efes ise Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi

KARŞILIKLI İHRAÇ GELDİ

Üçüncü çeyreğin bitimine 01:11 kala tansiyon yükseldi. Fiziksel tartışmaya giren Tarık Biberovic ve Elijah Bryant oyundan ihraç edildi. İki oyuncu da kalan anlarda takımlarını yalnız bıraktı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi - Son Dakika
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