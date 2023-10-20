Avrupa'da örneği yok! Fenerbahçe Beko'nun maskotu sahaya dalıp tartışmayı ayırdı

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Asvel'i 101-86 kazandı. Mücadelede bir ara gerginlik yaşanırken, iki takım sporcularını ayırmak için araya sarı-lacivertlilerin maskotu Yellow girdi.

RAKİP BASKETBOLCUYU UZAKLAŞTIRDI

Fenerbahçe'nin maskotu Yellow, araya girerek Asvel forması giyen Youssoupha Fall'ı uzaklaştırırken, o anları anlatan yabancı spikerde kahkahalara boğuldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

THY EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda etkili bir performans sergileyerek maçı çevirdi ve galip geldi.