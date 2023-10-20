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Avrupa'da örneği yok! Fenerbahçe Beko'nun maskotu sahaya dalıp tartışmayı ayırdı - Son Dakika

Avrupa'da örneği yok! Fenerbahçe Beko'nun maskotu sahaya dalıp tartışmayı ayırdı

Son Güncelleme: 20.10.2023 11:10

Fenerbahçe'nin Euroleague'de Asvel'i 101-86 yendiği mücadelede saha içinde yaşanan gerginliğe temsilcimizin maskotu ''Yellow'' müdahale etti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Asvel'i 101-86 kazandı. Mücadelede bir ara gerginlik yaşanırken, iki takım sporcularını ayırmak için araya sarı-lacivertlilerin maskotu Yellow girdi.

RAKİP BASKETBOLCUYU UZAKLAŞTIRDI

Fenerbahçe'nin maskotu Yellow, araya girerek Asvel forması giyen Youssoupha Fall'ı uzaklaştırırken, o anları anlatan yabancı spikerde kahkahalara boğuldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

THY EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda etkili bir performans sergileyerek maçı çevirdi ve galip geldi.

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa maçında saha karışınca devreye Yellow girdi
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa maçında saha karışınca devreye Yellow girdi
Fenerbahçe Beko'nun Avrupa maçında saha karışınca devreye Yellow girdi

Fenerbahçe Beko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da örneği yok! Fenerbahçe Beko'nun maskotu sahaya dalıp tartışmayı ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da örneği yok! Fenerbahçe Beko'nun maskotu sahaya dalıp tartışmayı ayırdı - Son Dakika
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