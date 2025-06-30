Fenerbahçe Beko\'nun Tarihi Şampiyonluğu, Barrel\'da Kutlandı

Türk basketbolunun zirvesindeki yerini bir kez daha perçinleyen Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonunda hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu unutulmaz sezonun finali ise, Ağaoğlu Mynewwork'ta bulunan Barrel adlı mekânda düzenlenen özel bir geceyle taçlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve şampiyon takımın oyuncularının katıldığı kutlamada, Barrel'ın eşsiz atmosferi geceye renk kattı. İrlanda pub kültürünü modern dokunuşlarla harmanlayan mekân, spor ve eğlenceyi bir araya getirerek misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Barrel: Şampiyonluğun Kutlandığı Yer

Barrel, sadece konumuyla değil, sunduğu kaliteli hizmet ve enerjik atmosferiyle de spor dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle maç günleri yoğun ilgi gören mekân, bu kez Türk basketbolunun zirvesine çıkan bir takımın şampiyonluk kutlamalarına ev sahipliği yaparak İstanbul gece hayatında kendine özel bir yer edindi.

Barrel yetkilileri, bu anlamlı geceye ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Fenerbahçe Beko gibi tarihi başarılara imza atan bir takımın bu özel anını bizimle paylaşması, bizim için büyük bir gurur. Sporu, eğlenceyi ve dostluğu bir arada yaşatmaya devam edeceğiz."

Mekan Hakkında: Barrel

Ataşehir'de, Ağaoğlu Mynewwork'ta yer alan Barrel, spor severlerin ve sosyal hayatın nabzını tutanların yeni buluşma noktası olma yolunda hızla ilerliyor. Ünlü işletmeci Alp Güler'in ev sahipliği ile, şık dekorasyonu, geniş içecek menüsü, canlı müzik performansları ve özel etkinlikleriyle öne çıkan mekân, sporseverlerin uğrak adreslerinden biri haline geldi.

Daha fazla bilgi için:

instagram: barrel.ist

Adres: Barbaros, Ihlamur Bv No:3/235 Ataşehir, İstanbul