TFF, Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta maçlarının programlarını açıkladı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih ve saat netleşti. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda başlayacak.
İşte Süper Lig'de 3 haftalık program;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu - Son Dakika
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