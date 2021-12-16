Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın, 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek - Son Dakika Spor