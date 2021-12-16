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Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek - Son Dakika

Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

16.12.2021 12:41
Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın, 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Fırat Aydınus, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek - Son Dakika
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