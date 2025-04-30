Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 4 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Yasin Kol, bu sezon kariyerindeki ilk derbi mücadelesi olan Beşiktaş- Galatasaray karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Siyah-beyazlılar, o maçı 2-1 kazandı.
İşte haftanın diğer karşılaşmalarını yönetecek hakemler;
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