Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 4 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ

Yasin Kol, bu sezon kariyerindeki ilk derbi mücadelesi olan Beşiktaş- Galatasaray karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Siyah-beyazlılar, o maçı 2-1 kazandı.

İşte haftanın diğer karşılaşmalarını yönetecek hakemler;